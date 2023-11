Free Men Autre lieu Genève, 16 novembre 2023, Genève.

Free Men Jeudi 16 novembre, 18h30 Autre lieu Tarif unique : 10 CHF

Donation au bénéfice de Kenneth Reams et sa famille (50 CHF ou 100 CHF)

« Vivre derrière des barreaux n’empêche pas d’avoir des rêves et des objectifs, et de les réaliser. » Kenneth Reams

Raconté par la voix charismatique de Kenneth Reams, Free Men est un film sur la résilience. Dans le couloir de la mort depuis 25 ans, Kenneth a repoussé les murs de sa cellule pour devenir peintre, poète, fondateur d’un organisme à but non lucratif et organisateur d’événements artistiques – tout en luttant pour la justice. À 18 ans, Kenneth a été condamné pour meurtre sans avoir tiré une seule balle, devenant ainsi le plus jeune détenu d’Arkansas. Comment un être humain peut-il rester debout, même emprisonné injustement dans un couloir de la mort, seul et sans espoir de sortie ?

Ce film s’adresse à tous ceux qui songent parfois à baisser les bras.

Un débat exclusif avec Kenneth Reams et Anne-Frédérique Widmann aura lieu après la projection.

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

Free Men – Un documentaire d’Anne-Frédérique Widmann