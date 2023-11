Du 16/11/2023 au 31/01/2023 – Exposition collective – HiFlow avec ArtHug – “Oh dear feelings […]” Autre lieu Genève, 16 novembre 2023, Genève.

Du 16/11/2023 au 31/01/2023 – Exposition collective – HiFlow avec ArtHug – “Oh dear feelings […]” 16 novembre 2023 – 31 janvier 2024 Autre lieu Gratuit

Qu’est-ce qui nous définit en tant qu’entité sentant et percevant au sein des macrocosmes que nous habitons ? L’exposition collective “Oh dear feelings”* dont le titre s’inspire d’un poème de l’artiste genevoise Sabrina Röthlisberger Belkacem explore les dialogues entre l’humain et le soin, développe des thématiques liées à une éthique et à une esthétique du care. Penser l’humain porte à questionner les relations que nous entretenons non seulement avec notre corps et notre intériorité mais aussi avec le vivant, avec le collectif, et son environnement, animé ou non animé.

Le parcours propose des stations exploratoires hybridant l’humain, le non-humain et le posthumain. Il se présente sous la forme d’un dialogue entre des artistes contemporain-e-x-s suisses et internationaux-ales, tels que Bruno Botella, Lauren Huret et Maria Guta, Virgile Novarina et Galaxia Wang, avec des œuvres emblématiques de la collection des HUG.

Quand le care fait corps : l’humain est d’abord un corps qui se déborde, outrepasse l’interface de la chair, se loge dans les profondeurs de la conscience et de ses états altérés. Dormir pour guérir : le sommeil dévoile des territoires inexplorés de l’esprit, au-delà des valeurs qui régissent notre société contemporaine. Cultivant des connexions aux émotions et à la spiritualité, les œuvres et les objets exposés questionnent les liens entre art et thérapie dans cette quête de compréhension de l’humain. Ils deviennent potentiellement des agents de transformation, des outils rituels et des objets de spéculation sur l’humain du futur. Mais en quoi peuvent-ils agir comme un remède ? Réunissant une trentaine de travaux articulés autour du care, l’exposition interroge différentes formes d’engagement sensoriel et d’empathie.

Vernissage et perfomance

Jeudi 16 novembre 2023

à 18h

(inscritpion par email : contact@hiflow.ch)

Performance – La Bulle paradoxale

Dans le cadre du vernissage de l’exposition collective, HiFlow présente pour la première fois en Suisse, La Bulle paradoxale, une installation interactive–performance permettant plastiquement de rendre visibles les activités cérébrales du sommeil et de l’éveil. Elle est réalisée par les artistes Virgile Novarina et Walid Breidi. Lors de sa performance, l’artiste Virgile Novarina dort en public, muni d’un bandeau à électrodes captant l’activité de son cerveau endormi. Un triptyque de vidéos interactives montrant des bulles d’air en mouvement est piloté par l’activité cérébrale de Virgile Novarina, endormi, et par l’activité cérébrale du public. Une installation qui mêle art & science et questionne le domaine du sommeil et des rêves.

Sous le commissariat de Sara Petrucci et Séverine Cattin.

Une exposition en collaboration avec ArtHUG, service culturel des Hôpitaux universitaires de Genève.

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « email », « value »: « contact@hiflow.ch »}] [{« link »: « mailto:contact@hiflow.ch »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T20:30:00+01:00

2024-01-31T10:00:00+01:00 – 2024-01-31T18:00:00+01:00

HiFlow