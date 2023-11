Design Days 2023 Autre lieu Genève, 16 novembre 2023, Genève.

Design Days 2023 16 – 25 novembre Autre lieu Gratuit

Du 16 au 25 novembre 2023, les Design Days investissent Genève en créant un parcours urbain, de la vieille ville aux Eaux-Vives, du quartier des Bains aux Pâquis et jusqu’à Carouge.

Pour sa 14e édition, l’événement ouvre les portes d’ateliers, showrooms, galeries et lieux privés qui accueillent chacun, pour l’occasion, des projets inédits de design, des installations réalisées in situ, des expériences de réalité augmentée, des expositions curatées qui mêlent art et design, du bijou contemporain et des accessoires de jeunes créateurs.

Le programme cette année est très riche en événements, rencontres, conférences, tables-rondes, séminaires, ainsi que de moments festifs et d’échange. Consultez le programme complet sur le site web www.designdays.ch

Autre lieu Genève Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T22:00:00+01:00

2023-11-25T15:00:00+01:00 – 2023-11-25T21:00:00+01:00

Design Days