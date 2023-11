DESIGN DAYS x DOMUM Autre lieu Genève, 16 novembre 2023, Genève.

DESIGN DAYS x DOMUM Jeudi 16 novembre, 18h00 Autre lieu gratuit

À l’occasion des DESIGN DAYS, la boutique DOMUM organise l’exposition Life & Other Stories de l’éditeur de mobilier TACCHINI

Vernissage le Jeudi 16 novembre 2023 dès 18h chez DOMUM.

La directrice artistique et CEO de la marque Giusi Tacchini, sera présente pour cette occasion spéciale.

Nous présenterons aussi le travail de l’artiste Flora Mottini et du designer Renaud Defrancesco.

On se réjouit de partager ce moment avec vous !

Autre lieu Genève Genève Genève [{« type »: « email », « value »: « info@domum-design.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:00:00+01:00 – 2023-11-16T21:00:00+01:00

DOMUM