Au contact d’un condamné à mort (FR) Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Au contact d’un condamné à mort (FR) Autre lieu Genève, 14 novembre 2023, Genève. Au contact d’un condamné à mort (FR) Mardi 14 novembre, 18h30 Autre lieu Entrée libre sur inscription obligatoire Table ronde dans le cadre du Festival Les Créatives avec trois intervenantes : Anne-Frédérique Widmann (journaliste et documentariste) : Free Men, Intermezzo Films, 2018.

Valentine Cuny-Le Callet (autrice de bande dessinée) : Perpendiculaire au Soleil, Editions Delcourt, Paris, 2022.

Karelle Ménine (autrice de théâtre, écrivaine, journaliste) : Au bout du couloir, la mer, 2023. « A travers leur regard, leur échange, leur coeur

Un aller simple pour l’émancipation,

Un avenir qui ne viendra pas tout seul,

Des pensées au service de l’émancipation,

Vouloir dévoiler, dénoncer, déprisonner. » Trois Créatives : qu’ont-elles en commun ? Trois engagements contre la peine de mort, entre autres. Avec complexité, subtilité, talent, sensibilité, puissance. Trois créatrices, trois disciplines, trois styles, trois manières, trois rapports au militantisme. Cette table ronde sera une occasion d’évoquer leurs œuvres, leurs pratiques, leurs expériences, leurs visions du monde, leurs analyses de la situation, mais aussi plus généralement de ce que ces situations disent de notre époque, sociologiquement, politiquement. Des pensées au service de l’émancipation, l’émancipation au service de la pensée. Âge limite : dès 16 ans Ouverture et verrée du Centre des arts : 18h30

Table ronde : 19h30 Les œuvres de Valentine Cuny-Le Callet sont exposées dans le Centre des arts à l’occasion de la grande exposition Fear / Forget Fear. Le film Free Men d’Anne-Frédérique Widmann sera projeté le 16 novembre 2023 à 18h30 suivi d’une discussion par téléphone avec Kenneth Reams depuis sa prison en Arkansas, inscription sur le site du Centre des arts. Autre lieu Genève Genève Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:30:00+01:00 – 2023-11-14T21:00:00+01:00

Oeuvre de Valentine Cuny-Le Callet

