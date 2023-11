Masterclass avec la Cheffe péruvienne Rosa Pilar Lara Autre lieu Genève, 14 novembre 2023, Genève.

Dans le cadre de la Semaine de l’Entreprenariat, l’Association ma-terre, en étroite collaboration avec Alter Start Food et Cuisine Lab, vous propose un programme inédit de 5 rencontres différentes avec des entrepreneur-es issu-es de la migration, d’écouter leur parcours de vie et de cuisiner une recette de leur pays natal. Comment ont-ils réussi à se réinventer grâce à l’entreprenariat et comment ont-ils fait de leurs racines et leur identité interculturelle une force ? En quoi leurs connaissances sont au service de la transition alimentaire durable en diversifiant les options de cuisine végétarienne et en valorisant les produits du terroir genevois ?

La Masterclass avec la cheffe péruvienne Rosa Pilar Lara se fera dans la cuisine professi onnelle à 13 feux à induction de ma-terre sur le site de la Ferme de Budé. Son restaurant Rosa Morena en l’honneur de sa mère prénommée Rosa. Originaire d’un village au sud de Lima, El Carmen, elle est la 5e génération de cuisiniers dans sa famille. Ses racines culinaires remontent à 1845, une connaissance intergénérationnelle qu’elle propose de nous transmettre où vous pourrez cuisiner des plats péruviens vieux de 150 ans.

Déroulé:

18h : Accueil et introduction

18h15 : Visite du jardin de Budé fait par un maraîcher de Budé

18h40 : Histoire de vie de la cheffe

19h : Atelier de cuisine

20h : Repas ensemble

21h : Clôture

Date et heure :

Mardi 14 Novembre 2023 (18h – 21h)

Accès:

Association ma-terre (premier étage de la Ferme de Budé)

Chemin Moïse-Duboule 2

1209 Genève (Petit-Saconnex)

Bus 3 et 22

Inscription:

Places limitées à 15 personnes et réservées aux adultes (et adolescent-es accompagné-es).

Inscription gratuite mais obligatoire.

Adultes, Professionnels

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T21:00:00+01:00

