One Planet, One Health – our common goods Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève One Planet, One Health – our common goods Autre lieu Genève, 14 novembre 2023, Genève. One Planet, One Health – our common goods Mardi 14 novembre, 18h00 Autre lieu Une conférence publique en anglais sera donnée par Dr Margaret Chan au Campus Biotech.

Plus d’infos sur la version anglaise de l’événement. Autre lieu Genève Genève Genève [{« link »: « http://www.unige.ch/-/1planet »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00

2023-11-14T18:00:00+01:00 – 2023-11-14T19:30:00+01:00 DR Détails Catégorie d’Évènement: Genève Autres Lieu Autre lieu Adresse Genève Ville Genève Age min 20 Age max 99 Lieu Ville Autre lieu Genève latitude longitude 46.201756;6.146601

Autre lieu Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/