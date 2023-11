BAG Blues Thursdays: Texas Blues Guitar Summit Autre lieu Genève, 9 novembre 2023, Genève.

BAG Blues Thursdays: Texas Blues Guitar Summit Jeudi 9 novembre, 21h00 Autre lieu CHF 15.- (normal), CHF 10.- (réduit), CHF 5.- (membres BAG), pas de CB

Texas Blues Guitar Summit, c’est trois immenses guitaristes américains : Mike Morgan, Shawn Pittman et Anson Funderburgh.

Pour Mike Morgan passionné de musique dès son plus jeune âge, bercé aux sons soul passionnés d’Otis Redding, Wilson Pickett, .., c’est l’album de Stevie Ray Vaughan, Texas Flood, en 1985 qui a tout déclenché « Lorsque j’ai entendu cet album, ça a été le déclic. Je savais déjà jouer de la guitare, mais j’ai découvert énormément de choses. Après cela, j’ai plongé tête baissée dans le blues. »

Le style, le ton et la sensibilité uniques de Anson Funderburgh ont fait de lui l’un des guitaristes les plus importants de la musique blues contemporaine. Autrefois, Anson était un nouveau venu sur la scène nationale du blues, dont la vivacité et le mordant des licks de guitare démentaient la douceur de sa voix. Il s’est transformé en un artiste légendaire et son influence sur d’innombrables guitaristes est incommensurable.

Le dernier album de Shawn Pittman, « Hard Road », est sorti à l’automne 2022. Il a été enregistré en studio à Austin, au Texas, avec son trio de tournée actuel. L’album et le concert présentent un son unique d’un trio traditionnel mêlé à une présentation inattendue de deux guitares et d’une batterie sur certains morceaux.

Les solos de guitare enflammés et la voix pleine d’âme de Shawn sont soutenus par le groove intense de la basse et de la batterie vintage. Ce trio house-rockin’ laisse le public hypnotisé et en redemande.

Anson Funderburgh – Guitar/Vocal

Mike Morgan – Guitar/Vocal

Shawn Pittman – Guitar/Vocal

Allain Drew – Bass

Kevin Schermerhorn – Drums

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-09T21:00:00+01:00 – 2023-11-09T23:59:00+01:00

Marc Blues Photography