Café-jeux adultes et enfants gratuit 8 novembre 2023 – 26 juin 2024 Autre lieu Gratuit

Venez nous retrouver aux Eaux-Vives pour boire un café, jouer et rencontrer d’autres parents, grands-parents, nounous et accueillantes familiales.

Christelle, éducatrice et coordinatrice de l’association est présente pour vous accueillir et proposer des activités.

Sans inscription, anonyme et gratuit !

Tous les enfants sont les bienvenus. Ils sont sous votre responsabilité et vous ne pouvez pas les laisser seuls.

Autre lieu Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T09:00:00+01:00 – 2023-11-08T12:00:00+01:00

2024-06-26T09:00:00+02:00 – 2024-06-26T12:00:00+02:00

All Kids Inclusive