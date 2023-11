Fast Tracks : Accélérer la réponse à l’urgence climatique pour mieux répondre aux besoins croissants Autre lieu Genève, 8 novembre 2023, Genève.

Alors que la communauté scientifique avertit que la crise climatique se déroule plus rapidement que prévu et que les autres limites planétaires sont de plus en plus dépassées, comment les acteurs de l’aide et de la santé peuvent-ils répondre aux besoins croissants des populations tout en accélérant la réduction de leurs émissions ? La capacité des organisations à répondre aux besoins des populations pourrait en fait ne pas être entravée, mais plutôt renforcée par des stratégies climatiques ambitieuses. Comment les solutions peuvent-elles favoriser à la fois l’adaptation, la résilience et l’atténuation ? Rassemblant notre communauté de partenaires, d’experts, de pairs et de collègues de divers secteurs, les intervenants et les participants partageront leurs points de vue et leur expérience pratique face à ce défi crucial.

Pourquoi vous devriez participer?

Lors de cet événement, nous explorerons :

Comment réduire les émissions tout en répondant aux besoins humanitaires croissants ? Zoom sur l’aide alimentaire, la nutrition et l’agriculture

Remodeler les modèles de soins grâce à des stratégies climatiques : une condition pour améliorer la prestation des soins de santé et la résilience face à la crise climatique .

. Changer le paradigme : nouvelles approches de l’accélération et des coûts de la réponse à l’urgence climatique

Et plus encore !

Ceci est un événement hybride avec une interprétation simultanée offerte (anglais / français).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T09:00:00+01:00 – 2023-11-08T17:30:00+01:00

Climate Action Accelerator