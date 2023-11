Cet évènement est passé Exposition Pascal Berthoud « Affinités » Autre lieu Genève Catégorie d’Évènement: Genève Exposition Pascal Berthoud « Affinités » Autre lieu Genève, 7 novembre 2023, Genève. Exposition Pascal Berthoud « Affinités » 7 novembre 2023 – 12 janvier 2024 Autre lieu Gratuit Pascal Berthoud est un artiste suisse né à Genève.

L’exposition à la Fondation WRP présente ses dessins, ses sculptures et ses peintures qui entretiennent certaines affinités avec la géométrie et l’architecture.

Venez découvrir, dans un tout nouvel espace, une belle scénographie créée par l’artiste. Autre lieu Genève Genève Genève Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-07T10:00:00+01:00 – 2023-11-07T12:00:00+01:00

2023-11-07T10:00:00+01:00 – 2023-11-07T12:00:00+01:00

2024-01-12T14:00:00+01:00 – 2024-01-12T18:00:00+01:00

Fondation WRP / Pascal Berthoud

Genève

