Campagne contre les violences sexistes et sexuelles 2023 6 – 26 novembre Autre lieu Gratuit

Le 25 novembre est la Journée internationale pour l’élimination des violences sexistes et sexuelles. Elle a pour objectif de rappeler que les violences à l’encontre des femmes et des minorités de genre sont inacceptables et que l’élimination de ces violences est une responsabilité collective.

Les associations féministes, l’Université, la Ville et le Canton de Genève s’engagent toute l’année pour sensibiliser le grand public, former les différents corps professionnels et accompagner les victimes de violences.

Du 6 au 26 novembre 2023, ces partenaires organisent conjointement une campagne, avec de l’affichage dans l’espace public et une programmation événementielle : tables rondes, conférences, ateliers, etc.

Retrouvez toutes les informations sur la campagne et le programme sur cette page.

