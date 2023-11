La Chasse aux Aigles Autre lieu Genève, 1 novembre 2023, Genève.

La Chasse aux Aigles 1 – 18 novembre Autre lieu Gratuit

La Ville de Genève s’associe à l’opération menée par Genève Avenue destinée à soutenir le commerce genevois.

Du 1er au 18 novembre, des aigles envahiront la Cité de Calvin. Les Genevoises et Genevois devront s’armer de leur smartphone et libérer l’aigle Sherkan via des QR Codes disséminés dans les commerces et les transports genevois.

Des spectacles de fauconnerie et un stand de réalité virtuelle seront proposés les mercredis et samedis 1, 4,8, 11, 15 et 18 novembre de 13h30 à 17h.

Spectacles

Une succession de spectacles de rue orchestrés par les fauconniers des Aigles du Léman seront proposés par la Ville de Genève. Ces manifestations auront lieu de 15h à 16h sur la Place du Rhône. Des séances photos avec les rapaces seront organisées après le spectacle.

Voyages virtuels à dos d’aigle

Un stand de réalité virtuelle sera animé de 13h30 à 17h pour vous faire vivre une expérience hors du commun. Prenez de la hauteur et expérimentez un vol à dos d’aigle!

Découvrez les rapaces comme vous ne les avez jamais vus!

