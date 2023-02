AUTRE CHOSE SALLE JEAN VIGO – ESPACE MAGNAN, 10 février 2023, NICE.

AUTRE CHOSE SALLE JEAN VIGO – ESPACE MAGNAN. Un spectacle à la date du 2023-02-10 à 20:00 (2023-02-10 au ). Tarif : 17.8 à 17.8 euros.

DanseDans un monde qui nous rend toujours plus enfermés dans des cercles des personnes semblables, la rencontre, celle qui nous permet à travers l’autre de découvrir l’existence en nous d’une partie de nous… est une vraie question !« Autre chose » s’interroge sur l’altérité. Qui est l’autre ? Dans le contexte actuel la question de l’accueil de l’autre prend tout son sens. Repenser notre rapport à l’altérité et s’ouvrir à « accueillir autrui pour sa seule présence, au nom de sa propre existence, uniquement pour ce qu’il représente. Pour ce qu’il est. » (Jabès, 1991) implique de décentraliser son univers. Et pour le faire, il est indispensable à chaque individu de se connaître lui-même.Cette création se veut comme une exploration du paradoxe de l’autre : identique et différent. L’autre qui me ressemble et qui n’est pas moi, mon alter-ego… Une rencontre explorée à travers le corps en danse, le son en musique et la voix en parole.Compagnie InstinctConception & chorégraphie : Sara BiglieriDanse : Marie-Pierre GenovesePiano : Tina OmerzoDurée : 1h15

Votre billet est ici

SALLE JEAN VIGO – ESPACE MAGNAN NICE 31 rue Louis Coppet Alpes-Maritimes

Danse

Dans un monde qui nous rend toujours plus enfermés dans des cercles des personnes semblables, la rencontre, celle qui nous permet à travers l’autre de découvrir l’existence en nous d’une partie de nous… est une vraie question !

« Autre chose » s’interroge sur l’altérité. Qui est l’autre ? Dans le contexte actuel la question de l’accueil de l’autre prend tout son sens. Repenser notre rapport à l’altérité et s’ouvrir à « accueillir autrui pour sa seule présence, au nom de sa propre existence, uniquement pour ce qu’il représente. Pour ce qu’il est. » (Jabès, 1991) implique de décentraliser son univers. Et pour le faire, il est indispensable à chaque individu de se connaître lui-même.

Cette création se veut comme une exploration du paradoxe de l’autre : identique et différent. L’autre qui me ressemble et qui n’est pas moi, mon alter-ego… Une rencontre explorée à travers le corps en danse, le son en musique et la voix en parole.

Compagnie Instinct

Conception & chorégraphie : Sara Biglieri

Danse : Marie-Pierre Genovese

Piano : Tina Omerzo

Durée : 1h15

.17.8 EUR17.8.

Votre billet est ici