Festival International du Film de Montagne d’Autrans Autrans Autrans-Méaudre en Vercors, 29 novembre 2023, Autrans-Méaudre en Vercors.

Autrans-Méaudre en Vercors,Isère

Le FIFMA, c’est une programmation culturelle audacieuse et unique, qui offre l’occasion de réfléchir ensemble au milieu de la montagne,

cet espace naturel particulier qui contribue à façonner nos vies, nos actions et nos personnalités..

2023-11-29 fin : 2023-12-03 . .

Autrans Centre Culturel Européen de la Montagne

Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



FIFMA is a bold and unique cultural program that offers the opportunity to reflect together on the mountain environment,

this special natural space that helps shape our lives, our actions and our personalities.

FIFMA es un programa cultural audaz y único que ofrece la oportunidad de reunirse en medio de las montañas,

este espacio natural especial que ayuda a dar forma a nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras personalidades.

Das FIFMA ist ein gewagtes und einzigartiges Kulturprogramm, das die Gelegenheit bietet, gemeinsam über die Bergwelt nachzudenken,

diesem besonderen Naturraum, der dazu beiträgt, unser Leben, unsere Handlungen und unsere Persönlichkeiten zu prägen.

