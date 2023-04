Marché d’Autrans Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Catégories d’Évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors

Isère

Marché d’Autrans Autrans, 1 janvier 2023, Autrans-Méaudre en Vercors. Marché hebdomadaire de produits frais : fruits, légumes, fromage,miel, poisson….

2023-01-01 à 08:00:00 ; fin : 2023-12-31 12:00:00. .

Autrans Centre village

Autrans-Méaudre en Vercors 38880 Isère Auvergne-Rhône-Alpes



Weekly market of fresh products: fruits, vegetables, cheese, honey, fish… Mercado semanal de productos frescos: fruta, verdura, queso, miel, pescado… Wochenmarkt mit frischen Produkten: Obst, Gemüse, Käse,Honig, Fisch… Mise à jour le 2022-04-02 par Office de Tourisme Intercommunal du Vercors

Détails Catégories d’Évènement: Autrans-Méaudre-en-Vercors, Isère Autres Lieu Autrans Adresse Autrans Centre village Ville Autrans-Méaudre en Vercors Departement Isère Lieu Ville Autrans Autrans-Méaudre en Vercors

Autrans Autrans-Méaudre en Vercors Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/autrans-meaudre en vercors/

Marché d’Autrans Autrans 2023-01-01 was last modified: by Marché d’Autrans Autrans Autrans 1 janvier 2023 Autrans Autrans-Méaudre en Vercors

Autrans-Méaudre en Vercors Isère