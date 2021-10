Versailles Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles, Yvelines Autour d’une partition Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Commissariat d’exposition et programmation : Leslie Delenclos avec la complicité de François Poly Le rôle des salons dans la vie musicale, déjà notable depuis leur apparition à la fin du XVIIIe siècle, devient déterminant sous la Troisième République (1870-1940) du fait du désengagement de l’État dans la politique musicale. Nobles et aristocrates (souvent des femmes, elles-mêmes musiciennes de talent) font de leurs salons des lieux-clefs du monde musical et des lieux privilégiés pour la rencontre d’artistes. À la lumière des collections de la partothèque de Versailles Grand Parc, l’exposition a pour ambition de donner à entendre et à voir le répertoire ainsi que les affinités artistiques qui fleurissent dans ces réunions privées. Partitions dédicacées, manuscrits autographes, revues d’époque, reproductions de tableaux, photographies, programmes, disque vinyles et autres trésors seront exposés en salle Rameau, reconstituée pour l’occasion en salon 1900.

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire

