Versailles Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles, Yvelines Autour d’une partition / Concerts “Musique française au salon” Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Autour d’une partition / Concerts “Musique française au salon” Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc, 19 janvier 2022, Versailles. Autour d’une partition / Concerts “Musique française au salon”

du mercredi 19 janvier 2022 au vendredi 28 janvier 2022 à Auditorium Claude Debussy, Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc

Un événement autour des partitions au Conservatoire n’aurait de sens sans musique vivante. Au coeur de l’exposition, autour du piano de la salle Rameau, les élèves de la classe de musique de chambre du Conservatoire, sous la coordination de François Poly, donnent quelques impromptus musicaux. Une série de cinq concerts par les élèves et professeurs du Conservatoire, est accueillie dans l’auditorium Claude Debussy. Les programmes ont été conçus pour valoriser tour à tour le répertoire de musique de chambre française, de musique de salon et des compositrices notables de la fin du XIXe – début du XXe siècle. Me 19 janvier, 19h : “Pièces de salon” Ve 21 janvier, 20h : “Sonates” Sa 22 janvier, 20h : “Quatuors” Ma 25 janvier, 20h : “Compositrices” Ve 28 janvier, 20h : “Du duo à l’octuor”

Entrée gratuite sur présentation du pass sanitaire

Musique de chambre française dans les salons de la Belle époque Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Versailles Saint-Louis Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-19T19:00:00 2022-01-19T20:30:00;2022-01-21T20:00:00 2022-01-21T21:30:00;2022-01-22T20:00:00 2022-01-22T21:30:00;2022-01-25T20:00:00 2022-01-25T21:30:00;2022-01-28T20:00:00 2022-01-28T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Adresse 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Auditorium Claude Debussy,Conservatoire à rayonnement régional de Versailles Grand Parc Versailles