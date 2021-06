Decize Office du tourisme Decize, Nièvre Autour d’un pont sur la Loire Office du tourisme Decize Catégories d’évènement: Decize

Decize étant établie sur une ile de la Loire, les ponts ont toujours fait partie de son histoire. Le pont dit de la vieille Loire est caractéristique d’un mode de construction du milieu du XVIIIème s., un des dix derniers ponts de cette époque sur le cours de la Loire. Nous vous proposons de découvrir son architecture et son histoire en passant d’une rive à l’autre et en poursuivant la visite sous le pont. **A noter**: Départ des visites à l’office de tourisme

Groupe limité à 15 personnes

