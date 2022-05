Autour d’un café Moulins-la-Marche Moulins-la-Marche Catégories d’évènement: Moulins-la-Marche

Samedi 11 Juin à 10h30, Autour d'un café avec Bastien Petit sur le thème de la cuisine, suivi d'un pot de l'amitié avec dégustation de cookies. Possibilité d'acheter son livre Les Croques. Tout public, sur inscription.

