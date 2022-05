Autour du vitrail Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

Charleville-Mézières

Autour du vitrail Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs, 14 mai 2022, Charleville-Mézières. Autour du vitrail

Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs, le samedi 14 mai à 20:00

Les élèves de CE1 de l’école Hanot et de CE1 et CE2-CM1 de l’école Bronnert ont travaillé tout au long de l’année autour de la thématique du vitrail et ont réalisé des vitraux-calques avec la vitrailliste Mylène Billand.

Entrée libre

Les travaux d’élèves réalisés dans le cadre d’un Projet Artistique Globalisé avec la vitrailliste Mylène Billand seront projetés sur les murs de la Maison des Ailleurs Maison d’Arthur Rimbaud – Maison des Ailleurs 7 quai Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières, France Charleville-Mézières Ardennes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00

