Marché de Noël à Boismé Autour du village commercial Boismé, 15 décembre 2023, Boismé.

Boismé,Deux-Sèvres

Marché de Noël avec exposants, animation musicale, restauration et buvette. Photo souvenir avec le Père Noël..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 . .

Autour du village commercial

Boismé 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Christmas market with exhibitors, musical entertainment, catering and refreshments. Souvenir photo with Santa Claus.

Mercado navideño con expositores, espectáculos musicales, comida y refrescos. Foto de recuerdo con Papá Noel.

Weihnachtsmarkt mit Ausstellern, musikalischer Unterhaltung, Essen und Trinken. Erinnerungsfoto mit dem Weihnachtsmann.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT Bocage Bressuirais