Maison des Arts et de la Musique (MAM), le vendredi 24 juin à 20:30

Autour du Transmongolien ———————— ### avec Michèle et Jean-Luc Jarousseau Transsibérien ou transmongolien… Nous espérions un jour voyager dans un de ces trains mythiques. Nous avons réalisé ce projet à l’automne 2012, et vous présentons les moments forts de ce périple. Nous visiterons tout d’abord Pékin et ses sites incontournables. En Mongolie, nous partagerons la vie quotidienne des nomades pendant une quinzaine de jours, une parenthèse hors du temps dans un environnement fragile. En Sibérie, nous longerons les eaux profondes du lac Baïkal avant de passer quelques jours à Irkoutsk. Après un long trajet, nous atteindrons Iekaterinbourg, notre dernière étape en Sibérie. Enfin, nous nous promènerons à Moscou autour de la Place Rouge. Le voyage se terminera à Saint Pétersbourg, ville magique que nous quitterons à regret.

Entrée libre / participation libre

Autour du Transmongolien, un film de Michèle et Jean-Luc Jarousseau, en présence des réalisateurs.

2022-06-24T20:30:00 2022-06-24T22:30:00

