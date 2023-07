Repas d’été – jambon à la broche Autour du stade Saint-Colomb-de-Lauzun, 5 août 2023, Saint-Colomb-de-Lauzun.

Saint-Colomb-de-Lauzun,Lot-et-Garonne

Venez nombreux au repas d’été organisé par le club UFC Saint-Colomb, au menu de la soirée jambon à la broche. Un moment convivial à partager entre amis ou en famille. Réservez votre place avant le 1 août. Amenez vos couverts..

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . EUR.

Autour du stade Rue Pol Xavier

Saint-Colomb-de-Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come one, come all to the summer meal organized by the UFC Saint-Colomb club, featuring ham on the spit. A convivial moment to share with friends and family. Reserve your place before August 1. Bring your cutlery.

Vengan todos a la comida de verano organizada por el club UFC Saint-Colomb, con jamón al espeto. Un momento de convivencia para compartir con los amigos o la familia. Reserve su plaza antes del 1 de agosto. Traiga sus cubiertos.

Kommen Sie zahlreich zum Sommeressen, das vom UFC-Club Saint-Colomb organisiert wird. Das Menü des Abends ist Schinken am Spieß. Ein geselliger Moment, den Sie mit Freunden oder der Familie teilen können. Reservieren Sie Ihren Platz vor dem 1. August. Bringen Sie Ihr Besteck mit.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT du Pays de Lauzun