Beaucamps-Ligny Salle Manu Courtin Beaucamps-Ligny, Nord Autour du spatial Salle Manu Courtin Beaucamps-Ligny Catégories d’évènement: Beaucamps-Ligny

Nord

Autour du spatial Salle Manu Courtin, 28 août 2021-28 août 2021, Beaucamps-Ligny. Autour du spatial

Salle Manu Courtin, le samedi 28 août à 16:30

Elle est conteuse, passionnée par l’Espace et tout ce qui s’y rapporte et adore le contact avec les enfants ! Petits et grands ! Nous aurons le plaisir de l’accueillir dans notre village le dernier samedi d’août ! Le 28, à partir de 16h30 et jusque 19 h ! (Arrivez quand vous voulez !) Elle ravira les familles entières avec des histoires, des photos, des anecdotes, des livres (le sien aussi !) au sujet de l’Espace. Venez écouter, parler, échanger, apprendre sur les étoiles, notre système solaire, la Station Spatiale Internationale … Ouvert à tous les enfants, à partir de 4 ans. Tout le monde y trouvera son petit moment de bonheur ! Nous sommes heureux d’accueillir Christine Aubouin Decroix dans notre village ! Les précautions sanitaires seront de rigueur !

entrée libre

Venez écouter, parler, échanger, apprendre sur les étoiles, notre système solaire, la Station Spatiale Internationale … Salle Manu Courtin 2 rue de Fournes 59134 Beaucamps Ligny Beaucamps-Ligny Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-28T16:30:00 2021-08-28T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaucamps-Ligny, Nord Étiquettes évènement : Autres Lieu Salle Manu Courtin Adresse 2 rue de Fournes 59134 Beaucamps Ligny Ville Beaucamps-Ligny lieuville Salle Manu Courtin Beaucamps-Ligny