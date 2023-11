Marché de Noël Autour du séchoir Coly-Saint-Amand, 3 décembre 2023, Coly-Saint-Amand.

Coly-Saint-Amand,Dordogne

Marché de Noel

Toute la journée, de nombreux exposants, concours de dessins (6-12 ans), jeux de société pour toute la famille, maquillage enfants.

15h30 : arrivée du Père Noël

16h30 : lâcher de ballons ‘faites vos vœux ! »

17h : remise des prix du concours de dessin

Petite restauration sur place, animations gratuites..

2023-12-03 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

Autour du séchoir

Coly-Saint-Amand 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Christmas Market

All day long, numerous exhibitors, drawing competition (6-12 years), board games for the whole family, face painting for children.

3:30pm: arrival of Santa Claus

4:30pm: « Make your wishes come true » balloon release

5pm: drawing competition prize-giving ceremony

Snacks on site, free entertainment.

Mercado navideño

Durante todo el día, numerosos expositores, concurso de dibujo (6-12 años), juegos de mesa para toda la familia, pintacaras para niños.

15.30 h: llegada de Papá Noel

16.30 h: Suelta de globos « ¡Cumple tus deseos!

17.00 h: Entrega de premios del concurso de dibujo

Merienda y animación gratuita.

Weihnachtsmarkt

Den ganzen Tag über zahlreiche Aussteller, Zeichenwettbewerb (6-12 Jahre), Gesellschaftsspiele für die ganze Familie, Kinderschminken.

15:30 Uhr: Ankunft des Weihnachtsmanns

16.30 Uhr: Luftballonstart « Wünsch dir was! »

17 Uhr: Preisverleihung des Zeichenwettbewerbs

Kleine Snacks vor Ort, kostenlose Animationen.

Mise à jour le 2023-11-23 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir