AUTOUR DU POSTE D'OBSERVATION DE LA FAUNE SAUVAGE Saint-Michel

2022-03-27 14:30:00 – 2022-03-27 17:30:00

Saint-Michel Hérault Saint-Michel 7 EUR Déambulation sur le Domaine Départemental de la Vernède, en plein cœur du Larzac méridional, sur une zone classée “Natura 2000”.

A 700m d’altitude, vous êtes immergés dans de grands espaces ouverts et sauvages, fréquentés par une faune bien présente et souvent emblématique.

Les brebis ne sont pas loin, sur les pelouses délimitées par des murets en pierres sèches.

Nous passerons à proximité d’une lavogne restaurée depuis peu, où nous pourrons observer des batraciens.

En fin de balade, vous pourrez vous installer sur le poste d’observation de la faune sauvage conçu par l’association KERMIT (projet financé par le Département de l’Hérault dans le cadre du budget participatif 2020) : petit moment convivial sur les hauteurs du site, avec des paysages à couper le souffle ! Déambulation sur le Domaine Départemental de la Vernède, en plein cœur du Larzac méridional, sur une zone classée “Natura 2000”.

dernière mise à jour : 2022-03-09

