Autour du plan d’eau Losse, 14 juillet 2022, Losse.

Autour du plan d’eau

Losse Landes

2022-07-14 – 2022-07-14

Losse

Landes

Losse

7 EUR A Losse, c’est au bord de l’étang que locaux et visiteurs fêtent le 14 juillet. Enfants et pétanqueurs se retrouvent à 16h à l’aire multi-activités. Les marcheurs entament une rando à 18h avant de se retrouver à 20h autour d’un repas (salade du gemmeur, cuisse de poulet aux oignons, pommes de terre au four, tarte aux pommes, vin et café.

Feu d’artifice tiré à 22h30.

Pensez à réserver votre repas.

A Losse, c’est au bord de l’étang que locaux et visiteurs fêtent le 14 juillet. Enfants et pétanqueurs se retrouvent à 16h à l’aire multi-activités. Les marcheurs entament une rando à 18h avant de se retrouver à 20h autour d’un repas avant le feu d’artifice à 22h30.

A Losse, c’est au bord de l’étang que locaux et visiteurs fêtent le 14 juillet. Enfants et pétanqueurs se retrouvent à 16h à l’aire multi-activités. Les marcheurs entament une rando à 18h avant de se retrouver à 20h autour d’un repas (salade du gemmeur, cuisse de poulet aux oignons, pommes de terre au four, tarte aux pommes, vin et café.

Feu d’artifice tiré à 22h30.

Pensez à réserver votre repas.

©CCLA

Losse

dernière mise à jour : 2022-07-07 par