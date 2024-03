Autour du Piano : promenade musicale des élèves de l’école de musique Salle des Fêtes de la Mairie du 14e Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 15h00 à 17h00

.Tout public. gratuit

Promenade musicale des élèves des classes de Piano, Chant, Violons, Violoncelles et Trompettes à destination des habitants et avec le soutien de l’équipe municipale du 14e arrondissement de Paris

L’Apprenti Musicien est une association qui prône la culture par plaisir et pour tous depuis plus de 20 ans. C’est dans ce cadre qu’elle intervient régulièrement dans des projets à vocation sociale et solidaire. Au cours de l’année, différents activités, ateliers, concerts et représentations dans tout le département sont proposés. Soutenu par la mairie du 14e arrondissement, notre objectif principal est d’engager une vaste ambition de conduire la musique partout avec des interventions ciblées, de sensibiliser nos adhérents et notre public à mieux comprendre et accepter la différence et de lutter contre la solitude et l’éloignement en recréant du lien social par la musique.

Salle des Fêtes de la Mairie du 14e 12 rue Pierre Castagnou 75014

Contact : +33143414431 apprentimusicien@gmail.com

Isabelle Tavaux En tête de l’affiche du concert Autour du Piano