AUTOUR DU PIANO Mayenne, 30 avril 2022

Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterand Mayenne

2022-04-30 – 2022-04-30 Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterand

Mayenne Mayenne

Rencontre entre des élèves « d’hier et d’aujourd’hui » de Svetlana Samsonova réunissant des invités du CRR 93 Aubervilliers La Courneuve, du CNSM de Lyon et des pianistes de la classe du Conservatoire autour d’un répertoire éclectique traversant les styles, les époques et les pays. Les élèves en profiteront pour présenter le répertoire qu’ils interpréteront le 3 juin à la Maison du Portugal (Paris) à l’occasion de la sortie de volumes de partitions « Danças Portuguesas » et « Fado ».

+33 2 43 11 19 73

