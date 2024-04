Autour du Moyen-Âge Médiathèque Rangueil Toulouse, mercredi 26 juin 2024.

Autour du Moyen-Âge Fabrication de couronnes et de blasons pour les enfants, Mercredi 26 juin, 14h00 Médiathèque Rangueil

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-26T14:00:00+02:00 – 2024-06-26T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-26T14:00:00+02:00 – 2024-06-26T17:00:00+02:00

Mercredi 26 juin de 14h à 17h

Fabrication de couronnes et de blasons pour les enfants, quiz pour les adultes, création de badges et atelier calligraphie et enluminures pour les enfants.

à partir de 6 ans

Médiathèque Rangueil

Médiathèque Rangueil Médiathèque Rangueil, Toulouse Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

Atelier Tout public