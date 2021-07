Marpent La Parapette Marpent, Nord Autour du moulin…. La Parapette Marpent Catégories d’évènement: Marpent

« Autour du moulin » est une fête communale qui se déroule, comme son nom l'indique, sur le site du moulin de Marpent, dans le quartier de la Parapette. Notre moulin, entièrement restauré, date du XVIIIeme siècle. Il a la particularité de posséder des ailes Berton, uniques dans les Hauts-de-France. Nous proposons, à l'occasion des journées du Patrimoine, une brocante, des animations musicales, un spectacle de clowns, et bien sûr, la possibilité de visiter notre moulin et d'y acheter la farine qui y est produite.

