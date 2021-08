Lens Hôtel Louvre Lens Lens, Pas-de-Calais Autour du Louvre Lens Hôtel Louvre Lens Lens Catégories d’évènement: Lens

Pas-de-Calais

Autour du Louvre Lens Hôtel Louvre Lens, 20 septembre 2021, Lens. Autour du Louvre Lens

du lundi 20 septembre au jeudi 30 septembre à Hôtel Louvre Lens

### Autour du Louvre Lens ALL , Une marque comme « signature » déclinée à travers toute une gamme d’objets à l’image de l’histoire du territoire. Inspiré du travail de Li Edelkoort avec le carnet de valeurs ALL, la marque offre à la clientèle de la destination Autour du Louvre Lens de Pas de Calais Tourisme une gamme d’objets, créatrice d’émotions. Fabriqués ou conçus en région, les produits associent un designer au savoir faire d’une entreprise française . Uniques et authentiques , ces produits contribuent à façonner l’image de la destination. **Venez découvrir les produits ALL au sein de l’hôtel Louvre Lens où l’architecte du lieu s’est inspiré des valeurs de la destination.** Vidéo : [[https://www.youtube.com/watch?v=72jKaLuLmng](https://www.youtube.com/watch?v=72jKaLuLmng)](https://www.youtube.com/watch?v=72jKaLuLmng) — _Cet événement s’inscrit dans la programmation de la_ [_France Design Week 2021_](https://francedesignweek.fr/)_. lille—design coordonne la France Design Week pour les Hauts-de-France, sur une initiative de l’APCI._

Entrée libre

L’ADN de la Destination Autour du Louvre Lens retranscrit dans les produits ALL Hôtel Louvre Lens 168 Rue Paul Bert, 62300 Lens Lens Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-20T08:00:00 2021-09-20T13:00:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T18:00:00;2021-09-21T08:00:00 2021-09-21T13:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T18:00:00;2021-09-22T08:00:00 2021-09-22T13:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T18:00:00;2021-09-23T08:00:00 2021-09-23T13:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T18:00:00;2021-09-24T08:00:00 2021-09-24T13:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T18:00:00;2021-09-25T08:00:00 2021-09-25T13:00:00;2021-09-25T14:00:00 2021-09-25T18:00:00;2021-09-26T08:00:00 2021-09-26T13:00:00;2021-09-26T14:00:00 2021-09-26T18:00:00;2021-09-27T08:00:00 2021-09-27T13:00:00;2021-09-27T14:00:00 2021-09-27T18:00:00;2021-09-28T08:00:00 2021-09-28T13:00:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T18:00:00;2021-09-29T08:00:00 2021-09-29T13:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T18:00:00;2021-09-30T08:00:00 2021-09-30T13:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lens, Pas-de-Calais Autres Lieu Hôtel Louvre Lens Adresse 168 Rue Paul Bert, 62300 Lens Ville Lens lieuville Hôtel Louvre Lens Lens