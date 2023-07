Minifestival Balustrad Chanson et Bals folks Autour du kiosque à musique du Parc Pillier, Saint-Aubin-sur-Mer (14), 22 juillet 2023, .

Minifestival de l’association Balustrad »Chanson et Bal folk »De 11h à 18hENTREE LIBRE Autour du kiosque à musique du Parc Pillier,12, rue du Maréchal Joffre14750 Saint-Aubin-sur-Mer PROGRAMMATION : Chanson :11h00 : La Chorale inclusive Saint-Pierre (Chants marins)12h00 : Show Me The Way (Chansons éclectiques)12h30 : Amilo (Chanson française)13h30 : Elzaza (Chanson intimiste) Musique § danses trad/folk14h30 : Initiation aux danses trad / folk15h00 : Deux Pieds Deux Mesures (Bal folk)16h00 : Z-EST (Bal folk – chansons à danser)17h00 : jam session folk Possibilité d’apporter son pique-nique, tables et chaises à dispositionBoissons et crêpes en vente sur place Voir moins

Autour du kiosque à musique du Parc Pillier, Saint-Aubin-sur-Mer (14) 4, Rue des Tennis

Autour du kiosque à musique du Parc Pillier, 14750 Saint-Aubin-sur-Mer, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/44120 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T11:00:00+02:00 – 2023-07-22T18:00:00+02:00

baltrad balfolk