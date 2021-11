Autour du Jeu Vidéo Espace Chorum Halle André Vacheresse, 3 novembre 2021, Roanne.

L’accueil de loisirs ados de Roannais Agglomération organise, en collaboration avec l’Espace de Pratiques Numériques et les Médiathèques de Roannais Agglomération, un événement autour du jeu vidéo le mercredi 3 Novembre, celui-ci se déroulera à l’espace Chorum de la Halle Vacheresse. La journée grand public (de 9h à 18h) est ouverte à tous les publics âgés de plus de 10 ans. Franchissez la porte et venez vous plonger dans le monde du jeu vidéo. De multiples consoles et jeux seront à votre disposition tout au long de la journée (rétro gaming, nouvelles générations, jeux musicaux…). La soirée (de 18h à 22h) parents/enfants est ouverte aux jeunes à partir de 8 ans accompagnés de leurs parents. Durant cette soirée, vous pourrez jouer ensemble aux différentes consoles et ainsi partager un moment en famille. De plus, des temps d’échanges seront organisés par des professionnels, moments privilégiés pour apporter aux parents des réponses à leurs interrogations. N’hésitez pas à venir vous amuser en famille ! L’entrée à cet événement est gratuite. Le pass sanitaire est obligatoire pour les personnes âgées de plus de 12 ans. [https://www.aggloroanne.fr/actualites-277/venez-vous-plonger-dans-le-monde-du-jeu-video-le-mercredi-3-novembre-a-l-espace-chorum-10154.html?cHash=13115dd4c9e682defec7275c47ec503e](https://www.aggloroanne.fr/actualites-277/venez-vous-plonger-dans-le-monde-du-jeu-video-le-mercredi-3-novembre-a-l-espace-chorum-10154.html?cHash=13115dd4c9e682defec7275c47ec503e)

