La Mairie de Castelnau d’Estrétefonds organise, en collaboration avec le Groupe de citoyens Agenda 21, la neuvième édition du Salon « Autour du Jardin » sur le site de l’Espace Fondada. Programmé habituellement au mois de mai, cet évènement devenu incontournable prendra, pour la deuxième année consécutive, des couleurs automnales. A nouveau, pépiniéristes, horticulteurs, artisans, producteurs locaux se retrouveront dans une ambiance conviviale et festive. Une partie du Salon sera ouverte aux amateurs avec un vide-jardin et un troc aux plantes. Des Jardins éphémères sur le thème “L’hiver au jardin » seront créés par tous les jardiniers qui le souhaitent et exposés. Les structures partenaires participeront aux animations de la journée avec notamment, pour les plus jeunes, la rencontre avec les animaux de la ferme et des balades à poneys, des animations pour tous pour découvrir les insectes, les oiseaux et leur place au sein de la biodiversité, des conférences sur « Quels travaux au jardin en automne et en hiver ? » « Comment nourrir la faune en hiver avec les arbustes du jardin ? ». Des animations musicales sont prévues avec les groupes Bardi Manchot et Gisanga ainsi que des stands de restauration le midi. **Informations pratiques:** Date(s) : 03/10/2021 Horaires : 10h à 18h Commune : CASTELNAU D’ESTRETEFONDS Lieu : Fondada Route de Villeneuve-lès-Bouloc (à proximité du groupe scolaire Fondada) Département : HAUTE-GARONNE (31) Renseignements : 05 34 27 05 27 Site de l’évènement : [https://www.castelnau-estretefonds.fr](https://www.castelnau-estretefonds.fr) Prix public : Gratuit Services : vente, restauration, parking

