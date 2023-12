Autour du fruitier Ecole Du Breuil Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Autour du fruitier Ecole Du Breuil Paris, 9 décembre 2023 15:45, Paris. Le samedi 09 décembre 2023

de 15h45 à 16h15

Le samedi 09 décembre 2023

de 14h30 à 15h00

.Tout public. gratuit

Les jardiniers de l’École Du Breuil proposent un atelier et une visite du verger. L’École Du Breuil organise un atelier technique et ludique mené par ses jardiniers, dans le hall de l’école, de lecture de l’arbre : reconnaissance des différents organes, identification des parties du fruitier puis visite sur le terrain. L’équipe de l’école interagira avec les visiteurs autour des arbres du verger. Inscrivez-vous : ecoledubreuil@paris.fr Ecole Du Breuil Route de la Ferme 75012 Paris Contact :

Sonia Yassa

