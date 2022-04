Autour du fort antique de Castel Du Langoat Langoat Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Langoat

Autour du fort antique de Castel Du Langoat, 21 avril 2022, Langoat. Autour du fort antique de Castel Du Langoat

2022-04-21 – 2022-04-21

Langoat Côtes d’Armor Langoat Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier… sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique. maisondulittoral@lannion-tregor.com +33 2 96 92 58 35 http://www.lannion-tregor.com/ Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier… sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique. Langoat

dernière mise à jour : 2022-04-19 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Langoat Autres Lieu Langoat Adresse Ville Langoat lieuville Langoat Departement Côtes d'Armor

Langoat Langoat Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/langoat/

Autour du fort antique de Castel Du Langoat 2022-04-21 was last modified: by Autour du fort antique de Castel Du Langoat Langoat 21 avril 2022 Côtes-d’Armor Langoat

Langoat Côtes d'Armor