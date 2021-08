La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Autour du fort antique de Castel Du La Roche-Jaudy La Roche-Jaudy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La Roche-Jaudy

Autour du fort antique de Castel Du La Roche-Jaudy, 4 novembre 2021, La Roche-Jaudy. Autour du fort antique de Castel Du 2021-11-04 14:00:00 – 2021-11-04 17:00:00 Parking de la salle polyvalente Langoat

La Roche-Jaudy Côtes d’Armor Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier… sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique.

Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. Parcourez les chemins à la découverte du patrimoine de Langoat : ses étangs, sa fontaine, son lavoir, son bocage, son quai si particulier… sans oublier le château primitif de Castel Du, classé monument historique.

Chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo. dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, La Roche-Jaudy Autres Lieu La Roche-Jaudy Adresse Parking de la salle polyvalente Langoat Ville La Roche-Jaudy lieuville 48.74282#-3.1977