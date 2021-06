Toulouse Médiathèque Empalot Haute-Garonne, Toulouse Autour du Foot ! Médiathèque Empalot Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Mercredi 30 juin de 14h à 17h Médiathèque Empalot Animations tout public de 14h à 17h ouvertes aux parents , enfants et jeunes de tous âges ! De 14h à 15h30 : Découverte du football (présentation, compétitions) + Explication des règles du jeu par un arbitre De 15h30 à 17h : Quizz (hymnes et questions) + Animations et jeux (coloriages, jeux sur papier, jeux de société, jeux en bois…) En accès libre Mercredi 30 juin de 14h à 17h Médiathèque Empalot Animations tout public de 14h à 17h ouvertes aux parents , enfants et jeunes de tous âges ! De 14h à 15h30 : Découverte du football (présentation, com Médiathèque Empalot Médiathèque Empalot, Toulouse Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-30T14:00:00 2021-06-30T17:00:00

