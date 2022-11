Autour du dessin Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National

Sane-et-Loire

Autour du dessin Saint-Gengoux-le-National, 3 décembre 2022, Saint-Gengoux-le-National. Autour du dessin

Musée du Patrimoine Square Lamartine Saint-Gengoux-le-National Sane-et-Loire Square Lamartine Musée du Patrimoine

2022-12-03 – 2022-12-04

Square Lamartine Musée du Patrimoine

Saint-Gengoux-le-National

Sane-et-Loire Saint-Gengoux-le-National EUR 0 0 Exposition – vente de dessins des artistes professionnels membres de l’Association « Aux arts etc… », représentés à l’Arttothèque de Chalon-sur-Saône : Cécile Rateau, Anne Lanci et Florent Prudent au Musée du Patrimoine. atelierdart.jouvence@gmail.com https://www.annelanci.fr/ Square Lamartine Musée du Patrimoine Saint-Gengoux-le-National

dernière mise à jour : 2022-11-22 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Gengoux-le-National, Sane-et-Loire Autres Lieu Saint-Gengoux-le-National Adresse Saint-Gengoux-le-National Sane-et-Loire Square Lamartine Musée du Patrimoine Ville Saint-Gengoux-le-National lieuville Square Lamartine Musée du Patrimoine Saint-Gengoux-le-National Departement Sane-et-Loire

Autour du dessin Saint-Gengoux-le-National 2022-12-03 was last modified: by Autour du dessin Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National 3 décembre 2022 Musée du Patrimoine Square Lamartine Saint-Gengoux-le-National Sane-et-Loire Saint-Gengoux-le-National Sane-et-Loire

Saint-Gengoux-le-National Sane-et-Loire