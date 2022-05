Autour du clocher roman d’Obermorschwiller Obermorschwiller, 4 juillet 2022, Obermorschwiller.

Autour du clocher roman d’Obermorschwiller Obermorschwiller

2022-07-04 – 2022-07-04

Obermorschwiller Haut-Rhin Obermorschwiller

Obermorschwiller est un petit village du Sundgau qui mérite d’être découvert !

Découvrez les maisons, un habitat riche et varié du XVIe au XIXe siècle, dont certains éléments ont bénéficié de la campagne de restauration, dans les années 1970, de l’association « Maison Paysanne d’Alsace » à l’origine de l’Ecomusée d’Ungersheim. En 2012, sous la conduite de Marc Grodwohl et avec l’Université de Haute Alsace, une nouvelle étude de l’église, gardée par deux splendides tilleuls vieux de trois siècles, et des maisons du village a débouché sur la mise en place d’un circuit du patrimoine architectural.

Mais la visite est surtout l’occasion de découvrir le fabuleux clocher d’Obermorschwiller, unique en son genre et exceptionnellement ouvert durant les visites estivales. Vous pourrez y grimper et découvrir tous ses secrets !

Visite possible en anglais et allemand.

Découvrez les maisons à colombages d’Obermorschwiller et surtout son clocher, accessible uniquement lors de la visite.

Obermorschwiller

