Autour du chevalier

Musée Barrois, le samedi 14 mai à 16:00

En préambule au spectacle Vidas de troubadours, l’équipe du Musée barrois invite les enfants à un atelier autour du chevalier : il sera question d’armure, de blason et d’esprit chevaleresque ! À partir de 6 ans.

inscription obligatoire

Musée Barrois Château des Ducs, Rue François de Guise, 55000 Bar-le-Duc

2022-05-14T16:00:00 2022-05-14T17:30:00

