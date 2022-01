Autour du catalogue de l’exposition Inter_ Paradise – Galerie Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Autour du catalogue de l’exposition Inter_ Paradise – Galerie, 16 juin 2022, Nantes. 2022-06-16

Horaire : 18:30

Lauréats du Prix des Arts Visuels de la Ville de Nantes : Blandine Brière, Cat Fenwick, Makiko Furuichi, Irma Kalt, Guillaume Mazauric (lauréat·e·s 2018), Marine Class (lauréate 2013), Chloé Jarry (lauréate 2012), Samuel Paugam (lauréat 2007), Ernesto Sartori (lauréat 2008), Mélanie Vincent (lauréate 2010).Le catalogue de l'exposition du Prix des arts visuels présentée à l'Atelier en 2020, intitulée INTER_ et commissariée par Léo Bioret, est enfin disponible ! Fruit d'un travail de longue haleine du commissaire Léo Bioret, il retrace le dialogue fécond qu'il a initié avec les artistes pour aboutir à cette exposition et présenter au public leurs univers. Dans le cadre du programme « 20 ans, 77 artistes – Prix des Arts Visuels »

06 61 70 80 96 http://www.galerie-paradise.fr contact@galerie-paradise.fr https://fr.calameo.com/read/004590458360b59951d88?page=1

