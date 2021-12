Autour du bassin Saint-Pierre Caen, 24 mai 2022, Caen.

Autour du bassin Saint-Pierre Caen

2022-05-24 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-24 15:30:00 15:30:00

Caen Calvados

Du chevet de l’église Saint-Pierre à la presqu’île, suivons le fil de l’eau pour découvrir l’histoire du port de Caen.

Un parcours illustré par des photographies anciennes pour constater les mutations et les permanences de ce quartier.

Une visite menée par Vassiliki Cyrille-Lytras.

Informations pratiquesLe nombre de places étant limité, la réservation est indispensable. Aucune billetterie sur place le jour de la visite, paiement obligatoire à la réservation. La billetterie ouvre le mercredi 12 janvier à 10h00, en ligne et dans les bureaux d’informations touristiques de Caen et Ouistreham.Visite accessible avec port du masque selon législation en vigueur.

