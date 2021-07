Rully Rully Rully, Saône-et-Loire Autour du 20, un vin du coin Rully Rully Catégories d’évènement: Rully

Saône-et-Loire

Autour du 20, un vin du coin Rully, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Rully. Autour du 20, un vin du coin 2021-07-20 – 2021-07-20 Domaine Lefort à Rully 4 rue Neuve

Rully Saône-et-Loire Rully EUR 25 25 Autour du 20, un vin du coin pour ce mois de juillet vous propose une soirée dégustation le 20 juillet au domaine Lefort de 19h30 à 22h00 avec la présence de Alsoufi Traiteur.

Dégustation d’une sélection de vins du domaine, millésime 2018 certifié bio :

– Rully Blanc « Chaponnière »

– Rully Blanc « La Chaume »

– Rully Rouge « Les cailloux »

– Mercurey rouge 1er cru « Clos l’évêque »

Dégustation de spécialités syriennes :

végétariens :

BABA GANNOUJ

HOMMOSS

YALNGI

TABOULE

FATA’IR ! 3 Choix : épinards, fromage, zaetar( un mélange des graines et des épices orientales)

non végétarien :

KIBBEH SAUCE CHOURBA

DESSERT:

MAAMOUL

En bonus le vigneron propose la visite de sa cave.

