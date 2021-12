Autour d’Henri Tomasi Marseille 8e Arrondissement, 3 juin 2022, Marseille 8e Arrondissement.

Autour d’Henri Tomasi Basilique du Sacré-Coeur 81 Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement

2022-06-03 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-03 Basilique du Sacré-Coeur 81 Avenue du Prado

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

12 15 Henri Tomasi, compositeur et chef d’orchestre naît à Marseille dans le quartier populaire de la Belle-de-Mai. Disparu il y 50 ans, il laisse derrière lui une œuvre – plus de 100 opus – puissante, indépendante et considérable aussi bien dans le domaine symphonique que dans le domaine théâtral et lyrique.



Eva Villegas, clarinettiste et Brice Montagnoux, organiste, feront résonner la Basilique du Sacré-Cœur en son hommage. Ce duo d’une rare qualité et complicité reprendra certaines œuvres célèbres d’Henri Tomasi, mais aussi celles de compositeurs qu’il adorait comme Maurice Ravel, Gabriel Fauré et bien-sûr Claude Debussy. Un récital non pas hommage mais révérence à un grand monsieur !



Brice Montagnoux, orgue

Eva Villegas, clarinette



Une proposition de la Cité de la Musique de Marseille, en collaboration avec Marseille Concerts et l’association Tomasi, en partenariat avec la Ville de

Marseille et la Basilique du Sacré-Cœur.

Un récital non pas hommage mais révérence à un grand monsieur !

Basilique du Sacré-Coeur 81 Avenue du Prado Marseille 8e Arrondissement

