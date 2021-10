Autour d’Halloween Pauillac, 30 octobre 2021, Pauillac.

Autour d’Halloween 2021-10-30 20:00:00 – 2021-10-30 Salle des Fêtes 23 rue Edouard de Pontet

Pauillac Gironde

Pour fêter Halloween comme il se doit, venez participer à la parade de rue organisée avec la compagnie Cirque Indigo, les chars de Chouette on le fait ensemble et les Tourelliens échassiers. A partir de 20h, vampires, morts vivants et autres personnages terrifiants vont s’associer dans un étrange spectacle.

A 21h la compagnie du cirque Indigo vous présentera son spectacle familial “les vampires se réveillent” à la salle des fêtes de Pauillac.

+33 5 56 59 07 56

dernière mise à jour : 2021-09-28 par