Le mercredi 29 juin 2022

de 14h00 à 15h30

. gratuit

[Visite guidée] Dans le Parc Floral de Paris, observation de la diversité des plantes sauvages fleuries à cette période de l’année. Rendez-vous à la Maison Paris Nature, au pavillon 1 du Parc Floral de Paris. Maison Paris Nature Parc Floral de Paris 75012 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/maison-paris-nature-17576 maisonparisnature@paris.fr https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://www.facebook.com/Parisbiodiversite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfy03NZP0i5vfDiliML2hcfKT6T47l3nCqVosBKYgRWgjc-sA/viewform

