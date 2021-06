Autour des plantes et de la terre à partir du néolithique Azé, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Azé.

Autour des plantes et de la terre à partir du néolithique 2021-07-17 – 2021-07-17 Site des Grottes d’Azé 135 Route de Donzy

Azé Saône-et-Loire Azé

EUR 0 0 Le site des Grottes d’Azé accueille François Moser, archéologue expérimental, qui animera des ateliers pour vous faire découvrir des savoirs faire ancestraux. Démonstrations et ateliers sur l’utilisation des végétaux et de l’argile au néolithique pour toute la famille seront au programme.

A partir de cette période, les hommes de la Préhistoire se sédentarisent et deviennent agriculteurs. Les plantes vont alors être utilisées pour réaliser des objets de la vie quotidienne : fibres, liens, teinture, paniers, nasses, c’est ce que l’on appelle la vannerie et la sparterie. Les contenants peuvent aussi être en argile : les première poteries datent de cette époque. Le bois et la terre ont également été utilisés dans l’habitat, pour la construction de maisons : branches, chaume, écorces, mélange de terre et de paille…

+33 3 85 33 32 23

dernière mise à jour : 2021-06-22 par